أفضل مغني وأغنية ولحن.. أبو يفوز بثلاث جوائز جلوبال ميوزيك العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الفنان أبو جوائز أفضل مطرب وأغنية لعام 2024 ضمن جوائز جلوبال ميوزيك اووردز Global Music Awards العالمية.

فوز المطرب أبو بثلاث جوائز



وتمكن أبو من اقتناص ثلاث جوائز دفعة واحدة عن أغنية "العالم أعمى The World is Blind" ضمن تصنيفات هذا العام في جوائز جلوبال ميوزيك، بداية من جائزة أفضل مطرب وجائزة أفضل أغنية للسنة بجانب أفضل لحن.



ويحقق أبو بهذه التكريمات سابقة فنية، حيث يعد الفنان المصري والعربي الوحيد الذي يتوج بأكثر من جائزة في نفس العام في جوائز جلوبال ميوزيك لعام 2024، كما حضد بها الميدالية البرونزية ضمن التكريمات الرسمية التي تقدمها الجوائز للفنانين الفائزين كل عام.

وخطف أبو قلوب الجماهير العربية والعالمية عبر أغنية "العالم أعمى"، أولى أغنياته باللغة الإنجليزية، التي اختيرت الأغنية الرسمية لمهرجان السينمائي في نسخته الأخيرة، وتم عرضها في حفل الافتتاح الرسمي، ووجه خلالها رسالة تعاطف إنسانية للعالم أجمع مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ أكتوبر الماضي، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور طارق نديم.

وتأتي ترشيحات جوائز جلوبال ميوزيك كمسك ختام الانتعاشة الموسيقية التي عاشها أبو مؤخرا، وشهدت إطلاقه عدة أعمال غنائية، بداية من أغنية مهرجان الجونة وأغنية مهرجان أسبوع القاهرة للتصميم، بجانب أغنية "كدابين"، إضافة إلى مشاركته الاستثنائية في النسخة الغنائية الجديدة من رائعة الحلم العربي التي جمعت نخبة من النجوم العرب منهم أصالة وإيهاب توفيق وبلقيس وماجد المهندس وصابر الرباعي وعاصي الحلاني.

آخر أعمال أبو

يذكر أن آخر أعمال أبو كان طرحه أغنية "كدابين" وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى روبرت كمال، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية كدابين

وتقول كلمات "كدابين": بتحب مين دول كدابين.. خدت القلم طب بالشفا

الكل لما لما لقاك حزين.. سابك دي خلق مزيفة

ياللي انت كنت في حزنهم.. تزعل وتحزن قبلهم

فالفرح كنت تودهم.. واحتاجتهم كله اختفى

ياللى عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبى لو تسمح عشانى.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني

مشتاقلهم جواك حنين.. يا قلبى مين فيهم سأل