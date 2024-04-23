علي الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا على المسرح الكبير

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

حيث تقام الليلة الثانية فى الثامنة مساء الأحد 28 إبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى.

ليالى 100 سنة غنا تتواصل بالأوبرا الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا على المسرح الكبير

ليالى 100 سنة غنا تتواصل بالأوبرا الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا على المسرح الكبير

ليالى 100 سنة غنا تتواصل بالأوبرا الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر فى 100 سنة غنا على المسرح الكبير

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد إلى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد )، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى،فين قلبى، تملي في قلبى،تسلم لقلبى، اضافة إلى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل.

نبذة عن مشروع ١٠٠ سنة غنا

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.