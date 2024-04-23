"هند زوجة الأمير".. نيللي كريم بالزي الداعشي تكشف عن شخصيتها في "السرب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نيللي كريم عن موعد طرح فيلم “السرب”، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والمقرر طرحه بالسينمات ابتداء من 1 مايو المقبل.

ونشرت نيللي البوستر الرسمي لها في الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلاله مرتدية الزي الداعشي، بما يوحي بأنها شخصية إرهابية ضمن خلايا تنظيم داعش، ومعلقة: “انتظروا هند زوجة الأمير في فيلم السرب 1 مايو بجميع دور العرض في مصر”.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.