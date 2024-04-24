نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي تطالب بلقب وحش الشاشة بدلا من محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بنجاح مسلسل محارب وقربه من الجمهور، كما وصفت نفسها بأنها تستحق لقب وحش الشاشة، بدلا من الفنان محمد رمضان، وقالت: مبسوطة إن الناس شايفاني نوبية ومصرية وشبههم وملامحي فرعونية، وده طبعا عشان أنا مصرية فعلا، والهدف من أي مهرجان سينمائي، إن الناس تتفاعل معانا وتتأثر بينا، وأسوان هي أسهل محافظة نعلم الناس الفن فيها، كل حتة في أسوان فيها فن ورسومات، وكويس إننا نعمل هنا ورش ونعلم الناس من خلالها.

تصريحات ناهد السباعي

واضافت ناهد السباعي: كان هدفنا فعلا إن مسلسل محارب يكون مسلسل للشارع المصري ومبسوطة أوي الحمد لله إنه كسر الدنيا، وشرف كبير ليا إني اشتغلت مع المخرجة شيرين عادل.. أنا بحب التجول مع الناس وأنا منهم فـ ليه أتكبر عليهم؟، وأنا أهلي مربونيش على التكبر ولا أي حاجة، وبالنسبة لتصريح محمد رمضان إنه وحش الشاشة، بقول أنا اللي وحش الشاشة، أنا أولى باللقب ده.. أنا قدمت لـ المرأة أعمال كتير، زي فيلم حرام الجسد واحكي يا شهرزاد ويوم للستات، وأتمنى أقدم حاجة قريب للمرأة تكون مختلفة عن اللي قدمته، وعايزة أوجه كلمة للمرأة، خليكي قوية واتبعي إحساسك وحدسك، ومتخليش أي حد يكسرك.

اخر أعمال ناهد السباعي

وكان آخر أعمال ناهد السباعي، والذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، من بطولة الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، ايضا فيلم اللعبة الأمريكاني، وعرض عام 2019، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، أحمد فهمي، ناهد السباعي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أيمن القسيوني، أحمد الشامي، وكان من تأليف مدحت السباعي وإخراج مصطفى أبو سيف، ودارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.