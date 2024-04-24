نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف عن فيلم "شقو": خطوة مهمة في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو يوسف، عن العديد من تفاصيل وكواليس فيلمه الأخير شقو، بجانب الكشف إمكانية عودة تعاونه مع زوجته الفنانة كندة علوش.

وعلق عمرو يوسف خلال لقائه في أحدى البرامج التليفزونية: “مفيش حاجة اسمها كلمة نجم، في حاجة اسمها فريق عمل لكل الناس اللي قدام الكاميرا وبرا الكاميرا، وبحب أشتغل مع ناس بحبها وفكرة إني أبقى لوحدي مبشوفش إن ده نجاح ولا طريقة صح في التفكير”.



وعن نجاح فيلم شقو علق عمرو قائلًا: “ شقو خطوة مهمة في حياتي، ونجاحه فاق كل توقعاتي، والإيرادات أفورت والفيلم رحلة طويلة جدًا ومضيت عليه من عام 2021 وبذلنا فيه مجهود كبير جدًا، وفخور إني عامل فيلم بالشكل ده”.



وعن علاقته بـ أحمد عز وأعماله في رمضان 2025 علق عمرو يوسف قائلًا: “بحب الشغل مع أحمد عز لأنه راجل ومحترف، والكيميا بينا حلوة، بقرأ الآن حلقات لرمضان القادم ولكن لسه ماتفقتش ومافيش قرار، تجربة الـ 10 حلقات حلوة، وعملت 6 حلقات قبل كده وكانت تجربة عظيمة وعجبتني الفكرة”.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.