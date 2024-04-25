نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا علي الطيب ويسرا اللوزي وحسن الرداد ضيوف سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان علي الطيب بعد تألقه في مسلسل مليحة الذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو المسلسل الوحيد الذي ناقش القضية الفلسطينية بشكل رئيسي ضمن احداثه.

ويكشف خلال اللقاء كواليس خاصة عن ترشيحه للشخصية وأصعب المشاهد التي قام بتصويرها كما يتحدث ايضا عن ردود فعل الجمهور في الشارع اثناء تصوير المسلسل والطلب الذي طلبه منه الجمهور

لقاء خاص مع يسرا اللوزي

كما تستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة ايضا لقاء خاص مع الفنانة يسرا اللوزي وتكشف خلال اللقاء عن كواليس تصوير مسلسل صلة رحم الذي آثار حالة من الجدل بسبب قصته الجريئة والتي لم يتم تناولها من قبل في الدراما التلفزيونية، وتستعرض أيضًا لقاء خاص مع الفنان حسن الرداد الذي يتحدث عن كواليس مسلسل محارب الذي عرض في شهر رمضان ويكشف اصعب المشاهد التي قام بتصويرها ويتحدث ايضا عن اعماله في الفترة القادمة.

لقاء مع ظافر العابدين

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة الثانية لقاءات خاصة مع ظافر العابدين وصبا مبارك والمخرج أمير رمسيس ويتحدثون عن كواليس فيلمهم الأخير انف وثلاث عيون.

تفاصيل برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.