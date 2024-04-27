بعد تصدر نجوى فؤاد التريند.. تطورات حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد، خلال الساعات الأخيرة تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مما أدى إلى دخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.





ويعرض لكم دوت الخليج الفني التطورات الصحية لحالة نجوى كرم بعد خروجها من المستشفى





تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت 27 أبريل، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخرجت على الفور بعد إجراء الفحوصات الطبية.





وكانت قد عانت نجوى فؤاد من ارتفاع في ضغط الدم وفور وصولها حرص الطاقم الطبي على متابعة الحالة الصحية لها إلى أن استقرت وغادرت المستشفى.





وفي تصريحات سابقة قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها سوف تجري عملية جراحية بسبب آلام العمود الفقري قريبًا وحالتها أفضل الآن، موضحة أن تعالجت بالتردد الحراري، معلقة: "مكنتش بقدر أقف على رجلي وحالتي تحسنت الآن".

مرض نجوى فؤاد



وأشارت فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها تعاني من آلام العمود الفقري منذ عام، لافتة إلى أن تقدم السن له عامل كبير، ومنذ نحو 15 عام توقفت عن ممارسة أي نوع من الرياضة، فأصبحت العضلات أضعف.

سبب رفض نجوى فؤاد لإقامة عزاء لها بعد وفاتها

وأضافت: "أنا مش بعتب على حد ومسامحة كل الناس حتى اللي زعلتني"، لافتة إلى أنها ترفض أن توجه عتاب أو لوم لأحد عبر وسائل الإعلام، معلقة:" الميديا متعملتش عشان نعاتب بعض"، معلنة رفضها أن يقام عزاء لها بعد وفاتها لعدم اهتمام الحاضرين في العزاء بالمتوفى ويتحدثون في أمور أخرى.



آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد

يُذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد الفنية، مشاركتها في فيلم "قهوة بورصة مصر"، إلى جانب الفنانين: علاء مرسي، صلاح عبد الله، إبراهيم طلبة، محمد جمعة، وهو من تأليف علاء مرسي وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرّض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي.