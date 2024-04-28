أحمد جودة - القاهرة - موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2 والقنوات الناقلة المجانية

تم الاعلان من قبل منصة شاهد في اي بي مؤخرا عن مواعيد عرض المسلسل الشهير بيت بيتي الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة حيث أن ذلك المسلسل يأتي من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان كريم محمود عبد العزيز حيث أنه من المقرر أن يتم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل البيت بيتي ايضا عبر منصة شاهد ويتساءل قطاع كبير جدا من مشاهدينا الحلقة الاولى والثانية عن موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل الذي يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها من خلال متابعة هذا المقال.

موعد عرض مسلسل البيت بيتي 2



تم الاعلان إنه سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل البيت بيتك عبر منصة شاهد في يوم 2 مايو لعام 2024 في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية أما عن الحلقه 4:00 من مسلسل البيت بيتي فسوف يتم عرضها في يوم 9 مايو لعام 2024 في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.



احداث الحلقة الاولى والثانية من مسلسل البيت بيتي



بدأ مسلسل البيت بيت بشخصيه كراكيري الذي يمتلك فيلا وسيارة وكان يريد ان يفتح مشروع مزرعة دواجن كبيرة ويفتح ذلك المشروع بجزء من مقابل قيمته التي يبيع بها القصر وينتظر أن يحصل على بقية قيمة القصر من الشخص الذي اشتراه حيث إن الاحلام التي يحلمها كراكيري سببت له أزمة مادية تطلبت منه ان يسافر إلى تركيا حتى يشتري ملابس ويوفر 10 مليون جنيه وطلبت منه ايضا ان يتواصل مع ابن عمه بينه حتى يطلب منه مبلغ مالي اما عن بينة فهو يعاني من أزمة بسبب ان لا يوجد إقبال من العملاء على الفندق الخاص به الذي يمتلكه على شاطئ العين السخنة وهو في نفس الوقت يفكر ايضا في اللجوء إلى كراكيري حتى يحل أزمته المالية.