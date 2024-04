نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرجي AVENGERS يعلقان على عودة روبرت داوني جونيور لعالم مارفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرجان البارزان الأخوين روسو، مخرجا أفلام AVENGERS الناجحة ضمن عالم مارفل السينمائي على تصريحات روبرت داوني جونيور واستعداده للعودة لتجسيد شخصية IRON MAN من جديد.

ووفق ديلي ميل، قال الشقيقان، أنهما آغلقا صفحة توني ستارك بوفاته نهاية فيلم END GAME، وعودته أمر يتعلق بستديوهات مارفل.

وأثارت تصريحات النجم روبرت داوني جونيور جدلًا كبيرًا خلال مشاركته بالحملة الترويجية لفيلم "أوبنهايمر" الجديد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، اعتبر جونيور أن فيلم كريستوفر نولان، يعتبر أفضل فيلم شارك في بطولته حتى الآن، مما اعتبره عشاق عالم مارفل إساءة ضمنية لتاريخ داوني مع شخصية iron man.



هذا يأتي بعد تصريحات لداوني جونيور، قال بها أن سنوات عمله في عالم مارفل السينمائي، خشي من أن تتسبب في خسارته لموهبته في التمثيل.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.