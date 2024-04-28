نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ناعيًا الإعلامى حازم عبدالوهاب: مثالًا يُحتذى به في المهنية ودماثة الخُلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسة، وفاة الإعلامة الكبير حازم عبدالوهاب مدير عام الإذاعات الموجهة لإفريقيا، الذي وافته المنية أمس.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له: “فقدنا إعلاميًا قديرًا، ساهم في إيصال صوت مصر لكافة أنحاء القارة الإفريقية، عبر أثير الإذاعة المصرية، وكان مثالًا يُحتذى به في المهنية ودماثة الخُلق”.

ودعى المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.