نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مواهب أوبرا دمنهور تحتفل بعيد تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالاتها بعيد تحرير سيناء حيث تقيم حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور تحت اشراف الدكتورة هدى حسني فى السابعة مساء الأحد 28 إبريل على مسرح أوبرا دمنهور.

احتفالات عيد تحرير سيناء

يشارك في الحفل طلاب فصلي الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى وذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام حيث يشمل البرنامج مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية ومؤلفات الموسيقى العربية منها: "طوف وشوف، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، حبيت بلدى، دولا مين، راحة فين يا عروسة، بحبك يا مصر،جنودنا رجالة، ابن مصر، تقدر تطير، قولو لعين الشمس، توتة توتة،كوكتيل سينا، أنا عندي بغبغان، الدنيا ربيع، الصهبجية، يا من لعبت به شمول، ياطيور النورس، لسة فاكر، ليلة امبارح، أحن قلب، فيها حاجة حلوة"، أداء كل من: هند انور، عمرو أحمد، أحمد ناجي، رقية، بسمله، سالي، حبيبة، مريم طارق، رضا عبد الهادي، رقية أحمد،محمد شتا، جنة يوسف.

احتفالات عيد الأم

ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية، تم الاحتفال بعيد الأم حيث قدم طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني فصل كورال الأطفال بقيادة ومصاحبة علي البيانو الدكتور محمد حسني وبمشاركة فصل باليه تصميم وتدريب ابراهيم خالد بمسرح أوبرا دمنهور في مارس الماضي.

كما شارك فصل باليه تدريب وإخراج الدكتور امير تادرس بعرض كسارة البندق فى حفل السبت المقبل 9 مارس بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"