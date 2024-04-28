نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوك جريمز يدعم قرار كيفن كوستنر بالانسحاب من Yellowstone في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الممثل الشاب لوك جريمز نجم مسلسل Yellowstone قرار بطل المسلسل النجم الكبي كيفن كوستنر بالانسحاب من العمل بشكل نهائي.

ووفق ديد لاين، قال جريم أن كوستنر كان على حق فيما يخص انسحابه من المسلسل لمخالفة صانعيه لعديد من الالتزامات فيما يخص كتابة وإنتاج الموسم الختامي.

وخرج النجم كيفن كوستنر للمرة الأولى عن صمته فيما يخص مشاركته في الموسم الختامي من مسلسله الناجح Yellowstone.

ووفق ديلي ميل، قال كوستنر أن الامر أصبح خارج إراداته الآن، بعد أن كان يتمنى المشاركة في الجزء الختامي من السلسلة الشهيرة، الآن ليس هناك ما يمكنه القيام به.

ووفق أحدث المعلومات بشأن مسلسل Yellowstone، قد يكون دور النجم كيفن كوستنر في المسلسل الناجح انتهى مع اقتراب طرح الجزء الختامي من المسلسل.

ووفق ديلي ميل، المسلسل من المرتقب طرح جزء ثاني من موسمه الخامس الختامي قريبًا، مع شبه تأكد غياب كوستنر بسبب خلاف مع مخرج وصانع المسلسل.

كشف أحد نجوم مسلسل تركي Yellowstone عن أحدث مستجدات الموسم الجديد المنتظر من المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، قال إيان بوهين نجم الموسم الرابع من المسلسل، أن الموسم الخامس الختامي ينطلق تصوير مشاهده مطلع الصيف المقبل هذا العام.

نهاية الرحلة

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عامًا، هذه الأزمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لتطوير أعمال أخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر أمن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.

ما القصة؟

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بان يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على ألا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدًا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الإنتاج.