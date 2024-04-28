نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بشرى متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة بشرى



وظهرت بشرى في الصور وهي ترتدي فستان يجمع بين اللون البرتقالي والفوشيا، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى، الدرامية هو مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية والذي تم عرضه منذ فترة،ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.

أبطال مسلسل طبيبة شرعية



ويذكر أن مسلسل طبيبة شرعية يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.