فن ومشاهير

الهضبة وحماقي وحلمي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضبة وحماقي وحلمي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما فى الإحتفال بعيد ميلاد المنتج حمدى بدر مدير أعمال المطرب محمد حماقي.

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كان ضمن الحضور من نجوم الفن الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي وحرمه نهلة الحاجرى والمنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام والمخرج طارق العريان والمخرج محمد سامي وخالد سليم وحرمه خيرية هشام وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد والاعلامية سمر يسري وحمدي المرغني وعماد زيادة.. وغيرهم من المشاهير.

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آخر أعمال حمدي بدر


الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي بدر مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي وهو  العمل الذي أعاد حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كانت آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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