نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل روايات نجيب محفوظ إلى قصص مصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ديوان والمحروسة تعاونتا لإطلاق مشروع جديد، وهو تحويل أعمال الكاتب نجيب محفوظ، الفائز بجائزة نوبل للآداب في عام 1988، إلى قصص مصورة. يهدف هذا المشروع إلى جعل أعمال محفوظ أكثر توافرًا ووصولًا للقراء الشباب.

اللص والكلاب

تجسد التجربة الأولى للمشروع في تحويل رواية "اللص والكلاب" إلى كوميكس. وقد شاركت الدار صورًا من الإصدار الجديد مع تعليق يبرز أهمية المشروع في تقديم عالم محفوظ بشكل مصور.

هدف المشروع هو جعل أعمال محفوظ متاحة بصورة بصرية للقراء، ويمثل هذا التحول مرحلة جديدة في تاريخ الكوميكس العربي، تتوافق مع احتفالية اختيار محفوظ شخصية العام في معرض أبوظبي للكتاب.

تهدف ديوان والمحروسة إلى توسيع المشروع لجذب قراء جدد، وتقريب أدب محفوظ للأجيال الجديدة من خلال قصصه المصورة التي تحمل قيمًا إنسانية عميقة.

تعتبر روايات محفوظ ملائمة لتحويلها إلى كوميكس، حيث يمكن استخدام عوالمه الخيالية وجمله الحوارية لإنشاء مشاهد بصرية ملهمة تجذب القراء، خاصة الشباب وأولئك الذين يفضلون الوصول إلى الأدب بطرق مختلفة.

بالتزامن مع إكمال طبعة ديوان لأعمال محفوظ الكاملة بشكلها الحداثي، يعد هذا المشروع خطوة جديدة تعزز الهوية البصرية لأعمال محفوظ وتجذب انتباه القراء إليها.