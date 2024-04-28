نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علا غانم تحرر محضرًا ضد طليقها.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة علاء غانم، إنها حررت محضرًا ضد طليقها بعد اكتشافها أنه أجر الفيلا لشركة تصوير، وذلك لتصوير مادة إعلانية بداخلها دون علمها.

وأوضحت علاء غانم في تصريحات صحفية، المخلوع اللي محتال على بيتي بغير وجه حق وبيدعي إني مأجرة البيت له بمقابل ألف جنيه لمدة 59 سنة، بيأجر البيت بتاعي للتصوير، وبقالي سنة و3 أشهر برة البيت.. وعايش في خيري وفي البيت اللي كنت عملاه علشان أعيش فيه.

براءة علا غانم من تهمة سب طليقها

وفي وقت سابق، أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها الكبيرة بعدما حكمت المحكمة الاقتصادية ببراءتها من تهمة سب طليقها، وأشارت أيضا إلى أن القضايا ما زالت مستمرة بينهما من أجل استرداد حقوقها المتمثلة في الذهب والمنزل.

وأوضحت علا غانم في تصريحات صحفية أنها خرجت من بيتها بملابس البيت، مضيفة: أنا ليا حقوق وبطالب القضاء يرد لي حاجاتي، ليا هدومي، بيتي، ذهبي وذهب أمي وكل حاجاتي، أنا كنت عايشة في البيت وكل حاجاتي فيه اتاخدت وطلعت منه باللي عليا، فأنا ليا حقوق وبطالب بيها، وواثقة في القضاء.

علا غانم تنفي شائعات سفرها لأمريكا

ونفت علا غانم الشائعات التي انتشرت بشأن نيتها للسفر مجددًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة، مضيفة: طليقي هو اللي كان بيروج للشائعات دي، وهي شائعة مغرضة عشان تأثر على المنتجين وحركة شغلي، وشائعة دمها تقيل وحقيرة، ويعني مفيش حد في مصر غيري يعني، بلاش كله علا علا، وأنا مركزة في شغلي والمحامين هما اللي متابعين عشان استرد حقي.

أحدث أعمال علا غانم

كما سبق أن كشفت علا غانم في تصريحات صحفية أنها تحضر لفيلم جديد بعنوان حارة القصعي، مؤكدة أنها دورها في الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور.

