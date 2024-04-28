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أحمد العوضي يستمتع بالإجازة في برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يستمتع بالإجازة في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر أحمد العوضي السفر إلى برشلونة لقضاء إجازته الصيفية، بعد الشهور الأخيرة التي قضاها في تصوير مسلسل حق عرب، حيث استنزف هذا العمل مجهودًا كبيرًا من الفنان، بالإضافة لعدة الأزمات التي مر بها في الفترات الأخيرة.

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أحدث أعمال أحمد العوضي

 

وحقق العوضي نجاح كبير في الموسم الرمضاني الماضي 2024، حيث نافس الفنان بقوة في السباق من خلال تقديمه مسلسل حق عرب، هذا العمل الذي حقق نجاحًا ساحقًا في الشارع المصري، واستطاع أن يستقطب شريحة كبيرة من الجمهور، وقدّم تيمة الدراما الشعبية.

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تفاصيل مسلسل حق عرب

 

دارت أحداث المسلسل حول عرب السويركي الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، في قصة وأحداث مثيرة ومشوقة للجمهور، ومسلسل حق عرب شارك فيه مجموعة من النجوم بجانب الفنان أحمد العوضي، الذي لعب بطولة المسلسل، العمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، منهم: الفنانة وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، أحمد عبد الله، وليد فواز، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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اخر اعمال أحمد العوضى

 

وكان اخر اعمال أحمد العوضى هو فيلم " الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

 

قصة فيلم " الإسكندرانى"

 

تدور احداث الإسكندراني حول مُلاكم مراهنات والده يدعى علي معلم في سوق السمك، يعيش قصة حب مع ابنة حي الأنفوشي الذي يشهد أحداث الفيلم، وتدعى قمر، تجسدها الفنانة زينة، فيضطر لسرقة أموال من خزينة والده لتحقيق أحد أحلامه بالمكسب السريع، لكنه يتعرض للسرقة ويصفعه والده ويطرده من حياته، ليسافر إلى إيطاليا وينضم للمافيا هناك، ويعود بثروة كبيرة ليهدم حياة والده وكل المقربين منه تمامًا، لكنه ينال عقابه بالموت على يد أقرب الناس له.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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