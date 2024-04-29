نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سلامة لـ "دوت الخليج الفني": لم أنسى هذه الكلمات الذي قالها لي أشرف عبد الغفور في أصعب أوقاتي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى “دوت الخليج الفني” بالفنان أحمد سلامة، والذي تحدث عن علاقته القوية بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك بعد تكريمه بالمسرح القومي.

الفنان أحمد سلامة ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

تصريحات أحمد سلامة عن أشرف عبد الغفور

تحدث الفنان القدير أحمد سلامة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" عن الموقف والكلمة التي لم يستطيع نسيانها وقالها له الفنان أشرف عبد الغفور له، مُعلقًا:" ذات يوم كان يجمعنا مسرحية " الملك لير" وكُنت في ذلك اليوم حزينًا للغاية بسبب موقف حدث لي، فجاء الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور وسألني عن سبب حزني فأخبرته وعندما أخبرته كان رده مفاجئ لي وهو أن الجمهور ليس لهم علاقة بحزنك، هم يأتون حتى يستمتعوا ويضحكون وليس ليبكون عندما ترتدي ملابس الشخصية ارتديها بالكامل، وبالفعل استطاع أن يمسح الحزن من قلبي بسبب حكمته وضحكته المميزة".

أحمد سلامة يتحدث عن تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور

وأكد أحمد سلامة أن تكريم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي لا يكفي ولا يوفي من أعمال أو ما قدموه للأصدقائه وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن بدايته الفنية كانت بصحبته فأوائل أعماله الفنية وهو صغير كانت بالتعاون مع الراحل وصولًا إلي "ملك كلير" بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني، على مدار 9أعوام كان من المقربين لهو ظل فهو بمثابة الأب الروحي له.



و أوضح أنه على مدار معاشرته لعبد الغفور أنه تعلم منه العديد والعديد وأبرزها قلة حديثه "ما قل ودل" وفنية وأخلاقية، ومن وجهة نظري فهو لم يرحل عن عالمنا هو مازال بالفعل متواجدًا.

و كشف أحمد سلامة أن آخر موقف جمعه بالنجم أشرف عبد الغفور كان في العام الماضي في تجهيزات مسرحية " في إنتظار بابا"، قائلًا:" عندما كنت أذهب في توقيت مبكر أجد الفنان القدير أشرف عبد الغفور والفنانة القديرة سميحة أيوب فكُنت أشعر بالحرج أن كل يوم أجد عملاقة الفن يأتون قبلي".

رسالة أحمد سلامة لريهام عبد الغفور

و وجه رسالة إلى الفنانة ريهام عبد الغفور، ووصفها بأنها شقيقته الغير شقيقة، وأنها إذا طلبت طلب من شخصًا ما أو منه في الوسط الفني سيقوم بفعله بأسرع وقت.