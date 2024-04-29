700 مليون دولار إيرادات فيلم Dune: Part Two في شباك التذاكر العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - تجاوزت إيرادات فيلم Dune: Part Two، في شباك التذاكر العالمي، 700 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 190 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.