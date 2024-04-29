فن ومشاهير

700 مليون دولار إيرادات فيلم Dune: Part Two في شباك التذاكر العالمي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:31 مساءً - تجاوزت إيرادات فيلم Dune: Part Two، في شباك التذاكر العالمي، 700 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 190 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا.

Dune 2 يدخل قائمة IMDb لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما

ودخل رسميا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Dune، قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في هوليوود.

واحتل فيلم Dune: Part Two، المركز العاشر في قائمة IMDb، لأفضل 10 أفلام، وذلك بعد حصوله علي تقييمات نقدية وجماهيرية مرتفعة، بعد أيام من طرحه للمشاهدة في صالات السينما.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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