نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رياض لـ "دوت الخليج الفني": أشرف عبد الغفور سيظل موجود بينا هو وكل من رحل عنا (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما كان يذكر إسم المهرجان القومي للمسرح كان يذكر إسم الفنان أشرف عبد الغفور الذي ترك بصمة فيه بالتعاون مع الفنان محمد رياض، وكان لـ "دوت الخليج الفني" نصيب في محاورة الفنان محمد رياض ليحدثنا عن كواليس تعاونهم قبل بدء الدورة 17.



تصريحات محمد رياض

أكد الفنان القدير محمد رياض في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن تكريم الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور الذي أقيم بالمسرح القومي قليل على بصمته التي تركها في المسرح والسينما والدراما الإذاعة أيضًا في مصر والوطن العربي،معربًا عن سعادته بأنه كان صديقًا مقرب له في الدورات 13 و14 و15و 16 ووضع لمسات مختلفة في المهرجان القومي للمسرح، وسيظل إسمه دائم وسيتواجد معنا وطارق عبد العزيز وكل من رحل عنا في الدورة الجديدة.

محمد رياض: أشرف عبد الغفور كان يتميز بإخلاصه

وأشار محمد رياض إلى أنه تعلم منه العديد خلال تعاونهم في الأعمال فنية أو في مهرجان القومي للمسرح وأيضًا اللغة العربية الصحيحة فكان ملقب بأستاذ اللغة العربية، وكشف صفة كانت موجودة فيه وهو أنه كان يتميز بالإخلاص للجميع من حوله، مُضيفًا:"أتمنى الصبر والسلوان لريهام وأسرته وجميعًا فقدنا قيمة وقامة في الفن ووستظل أعمال موجودة".

