نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لـ فيلم 1420 في مسابقة مهرجان أفلام السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الفيلم السعودي القصير 1420 للمخرجة أروى سالم عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو/ آيار) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، ويعرض الفيلم يوم السبت 4 مايو الساعة 7 مساءً في المسرح والأحد 5 مايو الساعة 4 مساءً في السينما.

ويعد المهرجان أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية.

تفاصيل فيلم 1420

تدور أحداث الفيلم عام 1420 هجريًا وفي مطلع الألفية ميلاديًا، إذ تقع الشابة ورود بين مفترق طرق نتيجة خلاف فكري معقد بين والديها في تلك الحقبة.

فيلم 1420 من إخراج أروى سالم وتأليف عادل سيف وإنتاج مظلة ستوديو، وبطولة حنين خضري وعادل سيف وماسة حسين، ومديري تصوير سلطان با عجاجة ومهند كبر، ومونتاج أدهم أبو طالب، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن أروى سالم

أروى سالم مخرجة بدأت حياتها كطبيبة أسنان قبل أن تعيش شغفها الحقيقي بصناعة الأفلام. ومن خلال التركيز على الإخراج، قامت بصقل حرفيتها واكتسبت خبرات كمساعدة مخرج في عروض شهيرة مثل مسرحية كوكو شانيل من بطولة شريهان وإخراج هادي الباجوري.



كما أبدعت في الإخراج الإعلاني والأفلام الدعائية للعديد من العلامات التجارية الكبرى، وعززت مهاراتها في تصوير جوهر العلامة التجارية وتحقيق رؤيتها. بالإضافة لذلك، تعاونت في صنع وإخراج مقاطع فيديو موسيقية لعدد من الفنانين العرب وساهمت بخبرتها الإبداعية في هذا المجال الإنتاجي المهم.

نبذة عن مهرجان أفلام السعودية

مهرجان أفلام السعودية مهرجان سينماني انطلق في 2008 بمبادرة من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام وبحضور وزير الثقافة والإعلام (السابق) إياد بن أمين مدني، ويهدف المهرجان ليكون محركًا لصناعة الأفلام ومعززًا للحراك الثقافي في المملكة العربية السعودية، كما يهدف لتوفير الفرصة للموهبين في صناعة السينما في السعودية والاحتفاء بأفضل الأفلام السينمائية. ويدير المهرجان منذ انطلاقه الشاعر أحمد الملا.