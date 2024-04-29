نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صلاح الدين مترجمة للعربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صلاح الدين مترجمة للعربية

ارتفعت مؤشرات البحث عن موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 22 الذي يتناول قصة صلاح الدين الايوبي التاريخية الشيقة، واستطاع هذا المسلسل جذب شريحة كبيرة من الجماهير منذ بداية عرضه نظرا لأحداثه الشيقة، وازدادت التساؤلات عن موعد عرضها حيث تغير موعدها منذ تغيير توقيت مصر حيث تم تقديم الساعة بنحو 60 دقيقة، وفي هذا الصدد سوف نوضح أبرز التفاصيل المتوقعة حول هذا المسلسل، إلى جانب ذكر موعد عرضها.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 22



من المقرر أن يكون موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 22 على قناة TRT يوم الاثنين المقبل الموافق 29/ 4/ 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، ويوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على قناة دوت الخليج الجزائرية، ويمكن أيضا مشاهدة هذه الحلقة من خلال موقع ايجي بست حيث يوفر هذا المسلسل بجودة عالية بعد مشاهدته على القنوات التركية بعد منتصف الليل، والجدير بالذكر أن القنوات الناقلة لهذا المسلسل روجت لهذه الحلقة من خلال عرض الإعلان الترويجي لها حيث شهد أحداث مترجمة ومنتظرة، ولذلك يترقب العديد عرض تلك الحلقة.



القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 22



يتم عرض مسلسل صلاح الدين على قناة دوت الخليج الجزائرية أسبوعيا وبالتحديد يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء، وتكون الحلقات مترجمة باللغة العربية على هذه القناة، وتكون ترددات القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 22 على النحو التالي:

1- تردد قناة دوت الخليج الجزائرية



يمكنك عزيزي المشاهد تنزيل تردد قناة دوت الخليج الجزائرية من خلال البيانات التالية:

التردد: 12034.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

2- تردد قناة TRTالتركية

وأما إذا أردت متابعتها من خلال قناة TRTالتركية، فقم بإدخال البيانات التالية:

التردد: 11042

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6