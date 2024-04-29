انت الأن تتابع خبر ماحقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بخبر زفاف الفنان المصري مصطفى شعبان،وهدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب، الذي أقيم منذ شهرين .



وقال مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان لوسائل إعلام مصرية محلية، إن الحفل حضرته العائلة والمقربون فقط بناء على رغبة شعبان، بسبب الوعكة الصحية التي مر بها والده.



وأضاف المصدر، أن شعبان يستعد لإقامة حفل كبير، الفترة المقبلة، مشدداً على أنه لا يريد التدخل في حياته الشخصية.



ويأتي ذلك تأكيداً من الصحيفة المصرية، بعد تداول خبر استعداد الفنان مصطفى شعبان للزواج من هدى الناظر في شهر ديسمبر الماضي.

وكان المصدر أكد أن مصطفى شعبان وهدى الناظر مرتبطان منذ فترة طويلة، وتجمعهما علاقة حب .