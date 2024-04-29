انت الأن تتابع خبر طلال مارديني يطلب يد بلقيس فتحي للزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تقدم الفنان السوري طلال مارديني للزواج من الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على الهواء مباشرة، وذلك خلال استضافته في برنامج "يا فيل يا ريل" مع الإعلامي طوني أبو جودة .



وطلب من مارديني اختيار فنانة للزواج منها، ليقع اختياره على بلقيس، مشددًا على حبه لها، قائلًا: "أنا بحبك كتير كتير، وطالب إيدك للزواج".



وأوضح مارديني في ختام جملته أنه يمازح الجمهور فحسب، قائلًا: "مزح طبعًا".



وعن أكثر العادات السيئة التي تسيطر عليه، كشف مارديني أنه يعاني من "الكذب" بداعٍ أو دون داعٍ.



ولفت إلى أن كذبه لا يضر به الآخرين، إذ لا يؤلف قصصًا عن الآخرين، لكنه يفضل الكذب من أجل إنعاش الخيال.



وقال: "كنت أؤلف قصة وأصدقها وأجعل من حولي يصدقها، وأقنعهم بها، وبالمدرسة كذبت على الأستاذ جعلته يعطيني 500 ليرة كل يومين" .