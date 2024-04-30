نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديزني تكشف عن صور وتريلر فيلم Mufasa: The Lion King.. تعرف علي موعد العرض والأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت استوديوهات ديزني عن الصور الأولى والتريلر التشويقي لفيلم Mufasa: The Lion King، الذي يعتبر جزءًا مكملًا لفيلم صدر قبل 5 أعوام وحقق إيرادات عالمية تجاوزت 1.5 مليار دولار.

فيلم Mufasa: The Lion King هو فيلم درامي موسيقي من إخراج باري جينكينز وكتابة جيف ناثانسون، وإنتاج والت ديزني بيكتشرز وباستيل برودكشنز. يأتي الفيلم كجزء من النسخة الحية للفيلم الأصلي The Lion King الذي صدر عام 1994 والذي تم إصدار نسخة حديثة منه عام 2019.

تدور قصة الفيلم الجديد حول موفاسا، الأسد الكبير ووالد سيمبا، قبل وفاته. يتم استعراض أحداث الفيلم الأصلي في هذا الفيلم الجديد.

يروي فيلم Mufasa: The Lion King قصة والد سيمبا، موفاسا، الذي ينشأ كيصبح حاكمًا حكيمًا وقويًا ورحيمًا. يستعين موفاسا برفيكي لنقل أسطورته إلى كيارا، ابنة سيمبا ونالا، ويشارك في الفيلم أيضًا شخصيات تيمون وبومبا.

احداث الفيلم

تدور القصة في ذكريات الماضي وتقدم موفاسا كشبل يتيم، حتى يلتقي بأسد متعاطف يُدعى تاكا، وهو وريث السلالة الملكية. تنطلق رحلة موسعة لمجموعة غير عادية من الشخصيات في محاولة لتحقيق مصيرها ومواجهة عدو مهدد ومميت.

أبطال الفيلم

يشارك في الأداء الصوتي لأبطال الفيلم نجمة الغناء بيونسيه نولز وابنتها بلو آيفي. ستعيد بيونسيه تأدية دور الملكة نالا، بينما ستؤدي بلو آيفي صوت كيارا.

ستشارك بيونسيه جنبًا إلى جنب مع نجوم الفيلم الأول مثل دونالد جلوفر وبيلي أيشنر وسيث روجن، إلى جانب ساندي نيوتن ووميكلسون.

المخرج باري جينكينز صرح أن الفيلم يسعى لتحقيق توازن بين الموسيقى والقصة، ويعتبر الجانب الموسيقي جزءًا أساسيًا منه.

موعد عرض فيلم Mufasa: The Lion

من المقرر أن يتم عرض فيلم Mufasa: The Lion King في صالات السينما في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يلقى استقبالًا حارًا من قبل الجمهور، نظرًا لشعبية الفيلم الأصلي والتوقعات العالية للجمهور لهذا الجزء المكمل.