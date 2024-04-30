نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشا مهدي تنضم لقائمة أبطال فيلم "ولاد المحظوظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة رشا مهدي على المشاركة في فيلم "ولاد المحظوظة"، الذي تقوم ببطولته النجمة هيفاء وهبي، وتظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أحداث فيلم ولاد المحظوظة

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول سيدة لبنانية تتعرض للعديد من الأزمات في حياتها، والفيلم بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وآخرون من النجوم.

آخر أعمال رشا مهدي الدرامية

وفي سياق آخر، شاركت رشا مهدي في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسلي "سر إلهي" بطولة روجينا، "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

المسلسل من إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، نشوي مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، يارا عزمي، نورهان منصور، آدم وهدان، منى زاهر، عمر حسن.



طاقم عمل مسلسل "سر إلهي"

مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وهو من تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز.