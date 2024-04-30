نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلور سويفت تواصل تصدر قوائم بيلبورد للأعلى استماعًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت تايلور سويفت في تحقيق رقم قياسي جديد عبر أحدث ألبوماتها الذي طرح بعنوان Tortured Poets Department.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، استمرت تايلور سويفت في تصدر قوائم مجلة بيلبورد المختلفة، بتصدرها لقائمة أكثر 100 أغنية استماعًا.

ونجحت النجمة تايلور سويفت في تكرار انجاز مميز لها من جديد بتصدرها لقائمة أعلى 200 ألبوم استماعًا لمجلة بيلبورد على مستوى العالم، وذلك بفضل ألبومها الجديد الذي طرحته وشاركها الغناء بعدد من اغنياته مغني الراب الشهير بوست مالون.

ألبوم جديد

ذلك بعد ان حقق الفيديو الغنائي الجديد للنجمة تايلور سويفت رقمًا قياسيًا مميزًا على مستوى معدلات الاستماع الذي يطرح ضمن البومها الجديد The Tortured Poets Department.

ووفق ديلي ميل، الفيديو الغنائي أصبح الأعلى استماعًا على منصة سبوتيفاي، وهو لأغنية من أغنيات الألبوم بعنوان Fortnight.

وطرحت النجمة تايلور سويفت أول فيديو موسيقي تقوم بتصويره لواحدة من أغنيات ألبومها الغنائي الجديد.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الفيديو الموسيقي الجديد، الذي طرح لأغنية تحمل عنوان Fortnight، وقد شارك به مغني الراب بوست مالون.

حملة ترويجية

ووسط الحملة الترويجية التي أطلقتها مؤخرًا، عادت النجمة تايلور سويفت لنشر لقطات تشويقية تخص البومها الموسيقي القادم.

ووفق ديلي ميل، نشرت تايلور سويفت، لقطات ترويجية تكشف من خلالها الجدول الزمني لطرح أغنيات الألبوم الجديد التي من المقرر طرحها بالتناوب.

وعادت من جديد أغنيات النجمة تايلور سويفت للعرض عبر تطبيق تيك توك، بعد شهرين من قرار إلغاء عرض الأغنيات الخاصة بالنجمة الكبيرة.

ووفق ديلي ميل، كان قد أزال تطبيق تيك توك عرض العديد من اغنات فنانين كبار مثل دريك وباد باني بسبب خلافات مع الأمن واتاحة التطبيق بأمريكا.