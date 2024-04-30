نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التواصل الإبداعي الدولى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمني جيفورج سرجسيان وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 30 إبريل على المسرح الكبير.

مشروع كول أوركسترا

يهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والإلتقاء فى رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع أنحاء العالم هم الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الأمريكية الكورية كيت لي (بيانو ) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا.

أبرز الأعمال الكلاسيكية

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.