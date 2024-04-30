فن ومشاهير

الليلة.. رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. رحلة موسيقية لأوركسترا الأوبرا مع فنانين عالميين بالمسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التواصل الإبداعي الدولى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حدثا تتويجيا لمشروع كول أوركسترا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الأرمني جيفورج سرجسيان وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 30 إبريل على المسرح الكبير.

4ef6b3b05c.jpg

مشروع كول أوركسترا 

 

يهدف المشروع إلى إزالة الحواجز الجغرافية والإلتقاء فى رحلة موسيقية ممتعة من خلال تقديم عروض لمجموعة من الآلآت تنتمى لفترات مختلفة ويؤديها عازفين متميزين تم اختيارهم بدقة من خلال اختبارات أداء حية صارمة من جميع أنحاء العالم هم الأمريكية أنا ماريا (هارب)، الأمريكية الكورية كيت لي (بيانو ) وعازفة الساكسفون اليابانية ميساتو هاناوا.

16b03475e1.jpg
196fa70f64.jpg

أبرز الأعمال الكلاسيكية

 

يتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها المثابرة لـ ويلش، كونشرتو البيانو الثالث لـ كاباليفسكى، الحفلة الموسيقية لـ فينافيسكى، كونشرتو الفيولينه الثالث لـ  سان سانص، افتتاحية رقصة النار ومتتابعة تانجو لـ دى فالا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا