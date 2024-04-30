نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانيا مالهوترا تنضم لأبطال فيلم فارون دهوان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان عن ضم روهيت سراف لأبطال فيلم Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari، بمشاركة فارون دهوان وجانهافي كابور.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان قد تم الإعلان عن ضم سانيا مالهوترا له، لتستكمل به مجموعة مميزة من الفنانين الكبار في بوليوود.

وطرح النجم الهندي الشاب فارون دهوان لقطات أولى من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Baby John.

ونقل موقع إنديا توداي لقطات من كواليس تصوير مشاهد الفيلم، الذي وصفه دهوان بأنه أحد أصعب الأفلام التي عمل بها.

أيضًا شارك النجم فارون دهوان متابعيه صورة حصرية للنص الخاص بأحدث أعماله السينمائية والذي يطرح بعنوان Sunny Sanskari Ki.

ووفق انديا توداي، الفيلم من المقرر ان يعود من خلاله فارون دهوان لأفلام الرومانسية الكوميدية.

وسيضم الفيلم الجديد No Entry 2 مجموعة من الفنانين الشباب البارزين من نجوم بوليوود، ومنهم فارون دهوان واجرون كابور.

ووفق انديا توداي، الفيلم سيشارك في بطولته ديلجت دوسناج وسيكون من إنتاج بوني كابور، على أن يطرح في هذا العام.

ووقع الاختيار على المخرج انيس بازمي، ليكون مخرجًا لهذا المشروع الشبابي الضخم، وقد يتكرر قريبًا التعاون بين الممثل الشاب فارون دهوان وجنهافي كابور في عمل سينمائي مستقبلي، بعد نجاح تجربتهما السابقة Bawaal.

تسريبات

كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد لدهوان، سيطرح بعنوان VD18، وسيكون من إخراج المخرج Atlee، وتجري حاليًا أعمال التصوير به.

وجه جديد

و بعد انضمامها رسميًا لفريق العمل، سيكون فيلم المخرج Atlee الجديد هو الظهور الأول للممثلة الصاعدة في بوليوود "كيرثي سيوريش".

ووفق موقع إنديا توداي، هذا الفيلم الجديد للمخرج Atlee، سيكون من بطولة نجم بوليوود الشاب فارون دهوان، وسيقدم فنانة جديدة لبوليوود للمرة الأولى.