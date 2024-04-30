نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض " دون عنوان" بدار الأوبرا.. بدءً من مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض "دون عنوان " للفنانة منى فتحي ويفتتح في السادسة والنصف مساء الخميس 2 مايو بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الأربعاء 8 مايو.

معرض "دون عنوان"

يضم المعرض 50 لوحة تنتمي لمدارس واتجاهات فنية مختلفة منها السيريالية، الانطباعية والتاثيرية مستخدمة الألوان الزيتية،الأكريلك، ورق الذهب والكولاج.

وتقول الفنانة منى فتحي أنها فضلت عدم اختيار عنوانا للمعرض لأنها لا تشعر بالزمان ولا المكان أمام اللوحات فقط ينتابها شعور الحرية والطاقة الروحية التي تنبعث من اللوحات.

نبذة عن الفنانة منى فتحي

الفنانة منى فتحي تلقت دراسات حرة بكلية الفنون التطبيقية قسم الديكور وكلية الفنون الجميلة قسم التصوير، نالت العديد من شهادات التقدير منها الشهادة الفخرية العليا فى الفنون التشكيلية من أكاديمية الفنون والإعلام، آقامت 8 معارض خاصة وشاركت فى الكثير من المعارض الجماعية بقصور الثقافة والأوبرا وخارج مصر بعدد من دول العالم.