احتفالًا بعيد العمال.. معرض تفاعلي يوثق لعمال مصر بالصورة الفوتوغرافية بسينما الهناجر

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أحمد جودة - القاهرة - ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرضًا تفاعليًا للصور الفوتوغرافية، احتفالًا بعيد العمال، وذلك في الثامنة مساء غد الأربعاء 1 مايو 2024، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

معرض تفاعلي للصور الفوتوغرافية

يقدمان الفنانين حسام المناديلي، محمد عبد اللطيف تجربتيهما في تصوير عمال مصر، ويرصدان تنوع وتفرد العمال المصريين في استخدام المهارات المختلفة من الناحية التقنية والجمالية، والتي تلمس حياة المصريين بشكل مباشر.



نبذة عن الفنان حسام المناديلي

الفنان حسام المناديلي رئيس قسم التصوير الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، وعضو نقابة الصحفيين المصريين، وأقام العديد من المعارض الدولية بعدد من الدول من بينها اليابان، والبرازيل والسعودية والمكسيك، وله العديد من التجارب المتميزة في التصوير من بينها توثيق الموالد الصوفية، وأحوال القاهرة التاريخية، والعديد من الأماكن التراثية.

أما الفنان محمد عبد اللطيف، فهو مهندس ومصور بدء رحلته في مجال التصوير عام 2003، وشارك في العديد من المعارض والمسابقات الدولية والمحلية ويقدم عددا من الدورات في تعليم فن التصوير الفوتوغرافي.



الذكرى العالمية للاحتفال بعيد العمال

جدير بالذكر أن الأول من مايو هو الذكرى العالمية لاحتفال بعيد العمال الذي يطلق عليه أيضا يوم العمال أو يوم العمال العالمي وهو يوم لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية والذي كانت بدايته عام 1889 حين حدد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يومًا لدعم العمال.