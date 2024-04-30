نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارين جيلان على رأس أبطال الفيلم الكوميدي الجديد Let’s Have Kids في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" لمشروع سينمائي جديد، تشارك في بطولته إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد لكارين، سيكون فيلم كوميدي يطرح بعنوان Let’s Have Kids.

وتم الإعلان عن أحدث فيلم سيتم إنتاجه وسيكون مستوحى من واحدة من روايات الكاتب الشهير "ستيفن كينج"، وسيكون بعنوان The Life of Chuck.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن الفيلم سيكون من بطولة كارين جيلان نجمة أفلام حراس المجرة، والنجم شيتويل ايجيفور، وجيكوب تريمبلاي.

ووقع الاختيار على المخرج Mike Flanagan الشهير بإخراجه سابقًا لفيلم Doctor Sleep، لإخراج العمل السينمائي الجديد.

مشاركة بـ "كوميك كون"

و كانت نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" حاضرة ضمن فعاليات مهرجان "كوميك كون" السنوي في مدينة نيويورك، لعشاق القصص المصورة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كارين لأحد الندوات التي تم تنظيمها للاحتفاء بها كواحدة من شخصيات عالم مارفل السينمائي المميزة على مدار العقد الماضي.

وخلال الندوة تحدثت كارين عن مستقبلها في عالم مارفل، مشيرة لأنها سيكون لها دور مستقبلي في تقديم المزيد عن شخصية "نابيولا للجمهور.

ما يجري حاليًا

وحاليا يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل لوكي، الذي نجحت حلقته الأولى للموسم الثاني في حصد معدلات مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص، بأن وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى لـ 10.9 مليون مشاهد في الايام الثلاث الأولى من طرحها.

ووفق ديلي ميل، الموسم الجديد من المسلسل تستكمل به قصة شخصية لوكي من عالم ابطال مارفل السينمائي من بطولة توم هدلستون وأوين ويلسون.