نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة صيفية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت منة فضالي في أحدث ظهور لها، حيث شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور لها من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، معلقة: "السعادة ليست في الحب، السعادة هي أن تجد من يفهمك عندما تكون في أسوأ حالاتك "

إطلالة منة فضالي

وظهرت منة فضالي في الصور وهى ترتدي ملابس صيفية في أجواء مشمسة، وكانت تلك الاطلالة تي شيرت كط باللون الأزرق، وبنطلون رمادي، وكانت تاركة شعرها منسدلًا وراءها، وكانت حاملة كلبها في بعض الصور.

أعمال منة فضالي في موسم رمضان 2024





وشاركت منة فضالي في السباق الرمضاني 2024، بعملين وهما "كوبرا"، و"محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تظهر خلاله بشخصية "مريم"، التي تتزوج من أحمد زاهر وتتعرض لحادث يتسبب في شللها، مع تطور الأحداث، تكتشف أسرارًا خطيرة حول الإصابة التي تعرضت لها.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل محارب





وهو من من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وتناول المسلسل قصة عزيز، شاب قادم من الصعيد يعيش في القاهرة مع عائلته، تتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه مضطرًا للعمل لإعالة أسرته، يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وسط صراعات كبيرة يواجهها.