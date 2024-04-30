نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان ينهي التكهنات بشأن اسلوب مغادرة هنري كافيل لعالم DC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهى المخرج الكبير جيمس جان الجدل حول ما تردد من شائعات بشأن الخروج الغير لائق لهنري كافيل بعد استبعاده من تجسيد شخصية سوبرمان.

وأكد جان على دعم الجميع لمشروعه الجديد وفق ديد لاين، بمن في ذلك مخرج سلسلة الأبطال الخارقين السابق زاك شنايدر.

وتقديرًا لإسهاماته في إثراء عالم أفلام DC، اعترف المخرج جيمس جان رئيس استديوهات DC حاليًا بالدور الإيجابي الكبير الذي لعبه المخرج زاك شنايدر في الفترة الانتقالية للعالم السينمائي الكبير.

ووفق ديد لاين، أقر جيمس جان بأن زاك شنايدر، لعب دورًا إيجابيًا يحسب له، في دعم عمليت الانتقال بالادارة.

ووقع اختيار المخرج جيمس جان على الفنانة القديرة Neva Howell لتقوم بتجسيد شخصية مارثا كنت والدة سوبرمان أو كلارك كنت في أحداث فيلم سوبرمان القادم.

ووفق ديد لاين، يتم حاليًا تصوير مشاهد الفيلم الذي من المقرر طرحه للعرض بحلول عام 2025 المقبل.

وكشف المخرج جيمس جان عن تفاصيل جديدة تخص مشروع سوبرمان المقبل، ضمن عالم dc السينمائي.

ووفق ديد لاين، فإن ما كشف عنه جان ينبيء بظهور شخصيات من أبطال The Authority، ضمن العالم الشهير للقصص المصورة.

وفاجأ المخرج جيمس جان متابعيه بالكشف التصميم الخاص بشعار سوبرمان في سلسلة أفلام الأبطال الخارقون التي سيتولى مهمة إخراجها لعالم dcu.

ذلك بالتزامن مع انطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي أعلن جان أيضًا عن إجراء تعديلًا في عنوانه من "سوبرمان ليجاسي"، إلى سوبرمان.

عمل وسط إنتقادات

وعمل جان حاليًا على هذا المشروع، يأتي بعد ما تعرض له من هجوم كبير من جمهور عالم dc السينمائي، خرج المخرج للرد للمرة الأولى على هذه الانتقادات عبر منشور له على حسابه الخاص على إنستجرام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، المنشور الخاص بجيمس جان، والذي قام من خلاله بالرد على انتقادات الجمهور له لاستبعاد هنري كافيل من دور سوبرمان.

ماذا حدث؟

وخلال الأسابيع الماضية، واجه المخرج جيمس جان، الرئيس الجديد لستديوهات dc، عاصفة من الانتقادات بعد اتخاذه لقرار استبعاد هنري كافيل من شخصية سوبرمان، بعد شهرين فقط من إعلان هنري نفسه لعودته لتجسيد هذه الشخصية.

وأعلن هنري كافيل عن علمه بقرار استبعاده بعد جلسة جمعت بينه وبين المخرج جيمس جان، وقام بعدها بتوجيه الشكر لجان وللجمهور الذي قدم له الدعم.

غير أن عبارات الشكر التي نشرها هنري كافيل، لم تحمي جيمس جان من غضب الجمهور، ما دفعه للقيام بتوجيه خطاب رسمي يعلق خلاله على ما حدث.