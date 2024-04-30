نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. رانيا فريد شوقي ترثي والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا فريد شوفي صورة لوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت رانيا فريد شوقي على الصورة قائلة: "فات اربعين يوم علي فراقك وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي انا تايهة ومش مستوعبه وضعيفة ومكسورة وماشية اكلم نفسي هو حقيقي انا مش هشوفك تاني استغفر الله العظيم لله الأمر من قبل ومن بعد".





وتابعت: «اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين»، و«اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم".





آخر أعمال رانيا فريد شوقي





يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل" المداح" الجزء الثالث، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وقد انتهت أحداثه على حرق شخصية هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، بجامب ظهور الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ة العمل بطولة حمادة هلال، لوسي، صبحي خليل، خالد سرحان، هبة مجدي، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، هلا السعيد، حنان سليمان، أحمد ماهر، أحمد كشك، محمد عز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.