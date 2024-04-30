نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي: كنت في علاقة مع شخص وبعد ما سيبنا بعض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي القاضي، عن كواليس في حياتها الشخصية، قائلة أنها مرت بعلاقة شبيهة لعلاقة المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث مرت بتجربة عاطفية مع شخص ما ثم حدثت بينهما مشاكل ثم يعودان لبعض واستمرت القصة لمدة سنوات.

تصريحات مي القاضي

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: أنا مريت بعلاقة شبه قصة شيرين عبدالوهاب لنفس الشخص وأنا حسيت بيها جدا، والموضوع مش سهل على أي ست لما بتتعرض لموقف وحش عمرها ما بترجع زي الأول وفي ستات في أمريكا بتدخل مصحة نفسية علشان تتعالج من الموضوع ده".

وأوضحت مي القاضي، أن العلاقة التي كانت فيها مع ذلك الشخص لم تكن بها حب وأنها لم تحبه لثانية، معقبة:"بعد ما سيبت الشخص ده قولت لأ ده مش حب.. أنا محبتهوش ثانية أبدا".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي



يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب، ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن