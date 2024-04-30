بقالب غنائي درامي جديد جنات تطرح أغنيتها "بنعيش مع ناس"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد ترقب وإنتظار بين صفوف متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات بعنوان "بنعيش مع ناس" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

تفاصيل أغنية "بنعيش مع ناس"

باللهجة المصرية وبقالب غنائي درامي جاءت أغنية "بنعيش مع ناس"، حيث قدمت جنات عملًا غنائيًا دراميًا تناول عذاب الحب بطريقة مختلفة من حيث الطرح والسياق الدرامي، فالحب القديم لا يمكن نسيانه مهما حاول الفرد، حيث تبقى بعض الذكريات محفورة في العقل.

وقام لحن أغنية "بنعيش مع ناس" على مقام الصبا الذي يُعبر عن مشاعر الحزن، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملًا مع اللحن.

صُورت أغنية "بنعيش مع ناس" في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد الذي ترجم كلمات الأغنية إلى صورة عكست معنى الأغنية، كما وظهرت جنات بأكثر من اطلالة.

وأعربت جنات عن سعادتها بمشاركة أغنيتها الجديدة "بنعيش مع ناس" مع الجمهور، خاصة وأنها من الأغنيات القريبة إلى قلبها، حيث شددت على غناءها للأغنية من قلبها.

أغنية "بنعيش مع ناس" من كلمات محب غبور والحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.





جاءت كلمات أغنية "بنعيش مع ناس" كالتالي:

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس كانت روحنا بجد في يوم ليهم

أوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار

إحساسنا يموت عشان احنا نعيش

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا وناس تأذينا بإسم الحب

جربنا كتير نبعد

واهو عمرنا ما ارتحنا

لو عالنسيان يبقى إحنا بنكذب على روحنا

بنعيش حكايات ويا عالم مين هيكملها

مش كل الناس لو راحت ييجي بدالها

آخر أعمال الفنانة جنات

وكانت آخر أعمال الفنانة المغربية جنات، هي طرحها أغنية بعنوان «جنبك ومعاك»، عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، والأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.