رامي جمال يكشف كواليس أغنية "فستانك أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان رامي جمال عن السر وراء أغنية “فستانك أبيض”، التي قدمها ضمن أغاني ألبومه الجديد “خليني أشوفك”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نشر رامي جمال مقطع فيديو، وعلق عليه قائلًا: "فستانك أبيض الأغنية دي عملتها مخصوص لفرح صديقي الغالي حمزة وعروسته روتانا ربنا يحفظهم ويسعدهم مبسوط ليكم جدا وكل حد يصورها من فرحه هجمع منها فيديوهات وأنزلها عقبال أفراحكم جميعًا".

تفاصيل الأغنية



الأغنية من كلمات أسامه محرز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد مجدي

كلمات الأغنية



دي الوقت حبيبتي أنا جنبك من بعد ثواني هكون ليكي

فستانك أبيض لون قلبك والدبلة بتنطق في إيديكي

إضحكي دي الصورة اللي فضلنا أنا وإنت سنين نحلم بيها

الصورة اللي هتفضل ذكرى لحكاية حب هنحكيها

قربي شوفي نفسك في عينيّ شوفي حلوة ازاي

أجمل من كل اللي اتكتبوا عنهم أساطير

طولي في الحضن اللي هعيش لك فيه عمري الجاي

طولي ده أنا عندي كلام عنك لعينيكي كثير

إيدي في إيديكي وأهي الغنوة اللي اختارتيها أنا مش ناسي

أنا شايف فيكي سنين حلوة في عينيكي لقيت أهلي وناسي

إيه أجمل من اللي معاكي شايفه أحلم أنا ليه وبإيه ثاني

إحساس الفرحة أنا مش عارفه وأتاريكي لفرحتي واخذاني

قربي شوفي نفسك في عينيّ شوفي حلوة ازاي

أجمل من كل اللي اتكتبوا عنهم أساطير

طولي في الحضن اللي هعيش لك فيه عمري الجاي

طولي ده أنا عندي كلام عنك لعينيكي كثير