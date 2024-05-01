بشري تهنئ عمال مصر في عيدهم بأغنية "خيوط الامل"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة بشري عمال مصر بعيدهم بأغنية "خيوط الأمل" ونشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت قائلة " كل عيد وعمال مصر بخير وتحية للأيدي العاملة المصرية".

أغنية خيوط الامل

والأغنية من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع محمد شاشو وتم طرحها خلال افتتاح مصانع الروبيكي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعادت بشري منذ أيام قليلة من السويد بعد مشاركتها في مهرجان مالملو للسينما بدورته الرابعة عشرة.

عرض مسلسل طبيبة

وعرض مؤخرًا لبشرى مسلسل "طبيبة شرعية" على شاشة قناة المحور و"stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض أولى حلقاته، وحقق انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

بشرى سفيرة للموضة

وشاركت بشري مؤخرًا في كسفيرة للموضة في إحدى المهرجانات التي أقيمت مؤخرًا بالامارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

آخر أعمال بشرى

وكانت آخر أعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وتعكف بشري حاليًا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.