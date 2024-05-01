نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي كبير..مؤلف "السرب" يكشف دوافع الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، من خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى عن أبرز الدوافع التي دفعته للعمل على فكرة الفيلم، مؤكدًا على أن فكرة الفيلم تحدي كبير لأي صانع، نظرًا لتناوله فترة حساسة جدًا وواقعة أليمة جدًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "في 2015 تفاجئنا بفيديو قاسي جدًا لكن الرد وسرعة استجابة الدولة المصرية والقرار التاريخي للسيد الرئيس، كان شافي جدًا للقلوب، وأنا شعرت أن هذه الواقعة بكل ما يدور حولها واقعة جديرة بالتجسيد السينمائي".

واستكمل عمر عبد الحليم: "مرت السنين وتوافقت رغبات الرؤى ومشاركة الشركة المتحدة والمؤسسة العسكرية المصرية لتجسيد العمل فنيا، وكان الأمر صعب لأن المشروع كان كبير جدا، وأنا شعرت بقيمة ما قامت به مصر أن يجسد للجمهور".

تفاصيل فيلم "السرب"





تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم



وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.