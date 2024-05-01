نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يعلق على أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان ماجد المصري أن الهدف من مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي لعب بطولته في رمضان الماضي، وتمت إحالة كل ممثليه في الكويت للتحقيق من قبل وزارة الإعلام ومنعهم من أي ظهور في عمل فني هناك، هو التنوير.

وتابع ماجد المصري خلال لقاءه في برنامج سينماتك:" يعني لو منسلط الضوء على قضية معينة عشان نقول للناس خلي بالك، نحن منحظر الناس، أنا بقدملك المشكلة ونهايتها إيه، الدراما بتبقى مبنية على بداية ومنتصف ونهاية".

أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول رشيد وزوجته هيلة ويديرا مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.