نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال وهشام ماجد أبرز حضور احتفالية إعلام القاهرة لاستطلاع رأي دراما رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم بكلية الإعلام جامعة القاهرة احتفاليه إعلان نتائج استطلاع رأي حول دراما رمضان 2024، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، وبدعم الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث ودراسات الرأى العام، تعقد احتفالية إعلان نتائج استطلاع رأي بالدور الرابع بمقر كلية الإعلام، وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية ورؤساء القنوات وعدد من الفنانين ومن أبرزهم حمادة هلال وهشام ماجد.

تكريم الفنانين

وتحرص كلية الإعلام جامعة القاهرة كل عام على عقد هذا الاستطلاع لمعرفة أفضل الأعمال الدرامية، وفاز الفنان هشام ماجد بأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "أشغال شقة"، كما فاز حمادة هلال عن دوره في المداح وسحر حمادة هلال الحاضرين بصوته حيث قام بغناء عدد من الأغاني.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع



يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

قصة مسلسل أشغال شقة



ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية التي تدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال، ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما، يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية، وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.