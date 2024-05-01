نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل ضيف شيرين سليمان في سبوت لايت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطرب والملحن والمؤلف هيثم نبيل الذي يكشف لاول مرة كواليس أغنيته الجديدة مش فارقالي التي طرحها مؤخرا ضمن اغاني البومه الجديد زي زمان، ويتحدث أيضا عن تفاصيل الالبوم الجديد والاسماء التي تعاون معها، كما يتحدث ايضا عن تعاونه مع المخرج محمد سامي في اكثر من عمل دارمي تلفزيوني سواء من خلال الموسيقى التصويرية أو اغاني التترات وكلماتها، ويتحدث عن كواليس اخر تعاون مع محمد سامي في مسلسل نعمة الافوكاتو الذي تم عرضه في شهر رمضان المبارك، ويكشف ايضا تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية وعلاقته بالنادي الاهلي

كما يكشف أيضا تفاصيل خاصة عن خوضه تجربة الكتابة لاول مرة من خلال فيلم عيسي الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم علي رأسهم النجم المصري والعالمي مينا مسعود والنجم خالد الصاوي وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق.

مواعيد برنامج سبوت لايت



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.