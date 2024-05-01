نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. منصة watch it تعلن عرض فيلم "اخترنا الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة WATCH IT عن عرض الفيلم الوثائقي “اخترنا الحياة”، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موضحة موعد العرض.

موعد عرض فيلم «اخترنا الحياة»

شاركت منصة WATCH IT البوستر الخاص بموعد عرض الفيلم الوثائقي “اخترنا الحياة”، تضمن صورة شخص يقف بالخلف دون وجه أو ملامح، مبنية أنه سيتم عرض الفيلم غدًا، الخميس الموافق 2 مايو، بشكل حصري على المنصة.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

أحدث اعمال منصة watch it

ومن ناحية اخري، ينطلق عرض مسلسل “دواعى السفر” على منصة watch it بداية من 15 مايو من الشهر الجاري، من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزى، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير، هو أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف، وآخرها مسلسل “ريفو” بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

ويكشف البرومو عن صداقة تنشأ بين أمير عيد وكامل الباشا، بعد أن يخبره الأخير بأنه كان جارهم في الماضي، لكن أمير لا يتذكر تلك الفترة، ونشاهدهما بعدها يتشاركان لحظات مختلفة، مثل متابعة مباريات كرة القدم، وممارسة رياضة اليوجا، كما نشاهد أمير وهو بجوار كامل الباشا في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، ظهر الفنان أمير عيد في بداية البرومو وهو يتلقى اتصالا من شخص لا يعرفه في اللحظة التي كان يفكر فيها في الإقدام على الانتحار، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المشاهد بينه وبين الممثل والمخرج الفلسطيني كامل الباشا، كشفت منصة Watch IT عن موعد عرض مسلسل "دواعي السفر" لأمير عيد، وحددت يوم 15 مايو المقبل، موعدا لبدء عرض مسلسل "دواعي السفر".