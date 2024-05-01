نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. حسن صالح يبدأ تصوير فيلم "حمام العريس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المخرج حسن صالح في تصريحات صحفية، عن آخر الاستعدادت لتحضيرات أحدث أعماله السينمائية الذي يحمل إسم "حمام العريس" حيث يستعد لبدء تصوير أول مشاهد العمل في منتصف شهر مايو الجاري.

تفاصيل فيلم حمام العريس

وأشار إلى إنه يجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد مع كلًا من رانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وحسين فهمي وسوسن بدر.

وفيلم حمام العريس من تأليف هبة الحسيني في ثاني تعاون يجمعها بالمخرج حسن صالح بعدما قدما سويًا مسلسل "تلت التلاتة" الذي تم عرضه في 15 حلقة أثناء الموسم الرمضاني لعام 2023، وقام ببطولته غادة عبد الرازق، مي سليم، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، محمد القس، مصطفى درويش، كريم سرور، نجوى فؤاد وآخرين.

آخر أعمال رانيا يوسف السينمائية

وكان آخر أعمال رانيا يوسف في السينما فيلم الملكة الذي تم عرضه في أجازة منتصف العام الدراسي 2024، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل

أما عمرو عبد الجليل فقدم في الربع الأول من هذا العام 3 أفلام تم عرضها في دور العرض هي التجربة المكسيكية وشارك في بطولته وأحمد فتحى ومحمد ثروت، وفيلم "درويلة" بمشاركة آيتن عامر ومحمود عبد المغني وحسني شتا ومحمد على رزق، وفيلم "وقت إضافي" بمشاركة خالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة.

آخر أعمال المخرج حسن صالح

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن صالح هو مسلسل تلت التلاتة هو مسلسل دراما مصري عرض في موسم رمضان عام 2023م، والمسلسل من إخراج حسن صالح وبطولة غادة عبد الرازق، ليلى أحمد زاهر، مي سليم، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، مصطفى درويش ومحمد القس.