نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف عن فيلم جديد يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسن الرداد، خلال لقائه مع قناة "فوشيا" على "يوتيوب" عن تحضيره لفيلم جديد يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، وقال: أحضر لفيلم جديد كوميدي مع إيمي سمير غانم، ومازلنا حاليًا في مرحلة اختيار الأفكار وانتظار السيناريو المناسب لنا من أجل تقديمه، وهي كانت مبتعدة لفترة طويلة عن الفن وانشغلت أيضًا بابننا فادي ولكن اقنعتها بالعودة معي من خلال المسرح في موسم الرياض، وسيكون لـ إيمي نشاط فني كبير لأنها نجمة وكوميديانة كبيرة.

وأكمل الرداد: فادي ابننا يشبهننا في الشكل ولكنه أقرب إلى إيمي بشكل أكبر، وأنا وهو بنجنن إيمي في البيت وكل واحد بيعمل كده بطريقة مختلفة.. هناك

العديد من الصور في المنزل لحمايا العزيز الراحل سمير غانم ويوجد تماثيل لدينا له أيضًا، وكل مقتنياته مازالت موجودة حتى الآن، واقترحت أن نقوم بعمل متحف له، حيث يملك الراحل تراث كبير جدًا وهو أسطورة وحاضر في وجدان وذكريات الشعب ومهم جدًا يتعمل متحف لـ سمير غانم لأنه يستاهل.

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، خاض حسن الرداد أولى تجاربه في تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج الليلة دوب، الذي يُعرض على شبكة قنوات MBC في الفترة الحالية، بشكل أسبوعي كل أربعاء، وقال: برنامج الليلة دوب مختلف وجديد، ولم أكن أفكر في تقديم برنامج من الأساس، ولكن هذا البرنامج جذبني لأنه مميز وهو الأول من نوعه في العالم العربي، ومأخوذ عن فورمات أجنبية من برنامج That’s my Jam، الذي قدمه الإعلامي الأمريكي الشهير جيمي فالون، وتم تقديم أكثر من نسخة منه في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

وايضا نافس حسن الرداد في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل محارب، وهو نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية، قدم بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.