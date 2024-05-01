القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك وفاء عامر، في بطولة فيلم “محو أمنية” مع مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومن المقرر استكمال تصويره خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل شخصيه وفاء عامر في فيلم محو أمنية

وتظهر وفاء عامر بشخصية والدة أيتن، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أحدث أعمال وفاء عامر

ومن ناحية اخري، شاركت في مسلسل حق عرب فظهرت وفاء عامر خلاله بدور صباح الجياش وهي صاحبة مغلق خشب، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي أكشن، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وايضا حققت وفاء عامر نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الأخير 2024، بمشاركتها في مسلسلي جودر مع ياسر جلال، وقدمت وفاء في جودر شخصية فاطمة والدة جودر، والذي لعب دوره ياسر جلال، وتدور أحداث العمل في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة، ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار.

مسلسل جودر مُقسم إلى جزأين كل منهما مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرض الجزء الثاني منه خارج السباق الرمضاني المقبل، وقدم بطولة الجزء الأول ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال وفاء عامر

وكان آخر أعمال وفاء عامر في السينما هو فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، والذي عُرض في موسم أفلام رأس السنة الماضي، وحصد إيرادات تجاوزت 53 مليون جنيه وقتها، والفيلم من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو وشيرين رضا وماجد المصري ومحمد ثروت وأحمد فهيم، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.