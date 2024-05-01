القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، خلال لقائها في تصريحات تلفزيونية لها، عن سعادتها بردود الأفعال القوية، حول مسلسل دون سابق إنذار، لافتة إلى أنه عمل توعوي يهم كل أسرة، لأنه لأول مرة يتناول إصابة الأطفال بالأورام الخبيثة، أنها كانت تتمنى التعاون مع المخرج هاني خليفة، من قبل ولكن لم تتاح لها الفرصة، مشيرة إلى أن مسلسل دون سابق انذار، جمعها معه كمخرج، وممثل في وقت واحد والتي جاءت عن طريق الصدفة.

عائشة بن أحمد تكشف عن كواليس تحضيرها لمسلسل دون سابق إنذار

وقالت عائشة: “مكنش المفروض هيمثل دي جت صدفة وقولناله تعالى بقى لمنطقتنا وهو ممثل شاطر ومخرج عبقري.. أنها جمعتها كيمياء كبيرة مع الفنان آسر ياسين، وخاصة أنهما تجمعهما نفس المدرسة في التمثيل، وكانوا يدعمون بعضهم أثناء تصوير مشاهد الماستر سين، مشددة على الموهبة الكبيرة للطفل سليم، الذي لفت الأنظار، وكان هدف المسلسل هو تعاطف الجمهور معه، المسلسل تضمن العديد من مشاهد الماستر سين لها، من بينهم مشهد المواجهة مع آسر ياسين، ولحظة اكتشاف إصابة ابنهما بمرض السرطان، بالإضافة لمشهد اللعب مع الطفل سليم والذى جعلها تبكي أثناء قراءة السيناريو”.

قصة مسلسل "دون سابق إنذار"

تدور أحداث مسلسل "دون سابق إنذار" حول "مروان" و"ليلى"، وهما زوجان تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعد اكتشاف إصابة ابنهما بسرطان الدم. فيصير الزوجان مروان وليلى في صراع مع الزمن لإنقاذ حياة ابنهما، ويواجهان العديد من التحديات والمواقف الصعبة، ويحاولان بكل ما أوتيا من قوة إنقاذ حياة ابنهما الذي يحتاج إلى إيجاد متبرع كي يجري عملية عاجلة لنقل النخاع العظمي.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

مسلسل دون سابق انذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلًا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.