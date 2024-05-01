نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تطرح أغنية "تعرف إحساس".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة، منذ قليل أغنية جديدة بعنوان "تعرف إحساس"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.





تفاصيل أغنية "تعرف إحساس"





والأغنية من كلمات أحمد العزب، لحن محمد عبد المجيد، توزيع محمد ياسر.

وتقول كلمات الأغنية





بجد.. ولا عندى حد

يجي ف غلاوتك أو ينافسك ف الجمال

مهم.. فارق اووى

دعيت برزقي وكنتلي إجابة السؤال





تعرف إحساس

إنك تستغنى بحد خلاص عن كل الناس

بوجوده تحس لأول مره ب إنك حى

يا عمر زمان وعمرى الجى

بياض قلبك دا ملهوش زى

ف عتمة خوفي كنت الضي

ومكسب عمرى كان ف عينيك

لو كنت بخير فدى ميزة انى الاقيك

روحى سابتنى فعلا وسكنت فيك





سرحت.. ف عينيك لمحت

أنا نَفسي فيها ارتحت حسيت بالامان

فرحت.. وبقيت بطييير

فأنا نِفسي أعرف بس كان فينك زمان

وجيت منين





آخر أعمال نداء شرارة

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة هي أغنية "كدابين"، وهى من كلمات مصطفى شكرى وألحان وتوزيع خليل وشندي.

كلمات أغنية "كدابين".