نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم أحمد تتلقى عزاء والدتها في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل الفنانة ريم عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا في صباح اليوم، بعد غد الجمعة الموافق 3 مايو بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، حيث أعلن ذلك الفنان طه خليفة زوج ريم أحمد على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" وكتب: “شكر الله سعي كل من حضر صلاه الجنازة، الحمد لله الأمانة وصلت، وبإذن الله العزاء في مسجد ودار مناسبات الحامدية الشازلية يوم الجمعة 3 / 5 / 2024”.

جنازة والدة ريم أحمد

يشار إلى الفنانة ريم أحمد قد شيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير وتم دفنها بمقابر المجاورين على طريق صلاح سالم، حيث لازم الجثمان مع ريم أحمد كل من زوجها الفنان طه خليفة، وكذلك المخرجة منال الصيفي، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، الذين حرصوا على التواجد في المقابر بجانب ريم أحمد ومواساتها في هذا الموقف الصعب.

وفاة والدة ريم أحمد

وكان طه خليفة زوج ريم أحمد قد أعلن وفاة والدتها من خلال عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

نعي محمد صبحي لريم أحمد

ونعى الفنان محمد صبحى الفنانة ريم أحمد، التى شاركته وهى طفلة بطولة مسلسله "يوميات ونيس" فى دور (هدى).







آخر أعمال ريم أحمد





والجدير بالذكر آخر أعمال ريم أحمد حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، وهو سيناريو وحوار أمين جمال، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: إيمان العاصي، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاوري، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، ومن إخراج أحمد حسن.



كما شاركت في بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، وهو من نوعية الأعمال الـ 45 حلقة، من بطولة: رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان، صلاح عبد الله.

